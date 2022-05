Als innovativ und nachhaltig wird das Umsetzungskonzept für das Feuerwehrzentrum in Assling bezeichnet. Den Zuschlag für den Bau vis á vis des Bahnhofes Thal bekam die Wohnungseigentum (WE) – größter privater gemeinnütziger Bauträger in Tirol. Baubeginn war bereits am 19. April. Bei der Grundsteinlegung am Donnerstag sagte WE-Geschäftsführer Walter Soier: "Ein Feuerwehrhaus zu bauen, ist für uns eine besondere Referenz." Es ist aber schon das vierte in Tirol, das die WE errichtet. Soier zählte auf, dass in den nächsten Monaten auf der Baustelle rund 200 Arbeiter von 40 verschiedenen Firmen – alle aus der Region – tätig sein werden.