Am 29. April 2022 veranstaltete die Schulgemeinschaft des BORG Lienz einen Aktionstag zugunsten der Menschen in der Ukraine. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen luden dazu ein, am Volleyballturnier teilzunehmen, beim Tischtennis Geld für den guten Zweck zu verlieren, Spenden-Euros zu erradeln, Taschen mit dem BORG-Friedenslogo zu erwerben sowie zu essen und zu trinken.