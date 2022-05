In Tirol gibt es viele unterschiedliche Hilfsangebote für Menschen in belastende Situationen, in psychosozialen Krisen oder mit psychiatrischen Erkrankungen. Dabei herauszufinden, welches Angebot die beste Wahl sein kann, ist jedoch nicht immer einfach. Das Land Tirol hat deshalb unter enger Einbindung von Fachexpertinnen und Fachexperten die Seite psychosoziale-angebote.tirol konzipiert und erstellt. "Die neue Website bündelt erstmals das psychosoziale Hilfsangebot in Tirol. Damit schaffen wir einen leichteren Zugang zu Angeboten für Menschen, die Hilfe benötigen", leitet die zuständige Landesrätin Gabriele Fischer ein. "Sich über psychische Gesundheit zu informieren und sich Hilfe zu holen, muss ebenso als ‚normal‘ angesehen werden, wie es bei der körperlichen Gesundheit der Fall ist." Die Website richtet sich an mehrere Zielgruppen: So sind neben betroffenen Personen und Angehörigen auch Fachpersonen eingeladen, die Zusammenstellung zur Orientierung und Weiterentwicklung zu nutzen.

Website für Betroffene, Angehörige und Fachpersonal

"Die Website 'Psychosoziale Angebote Tirol‘ schafft mit modernem Design einen benutzer:innenfreundlichen Überblick über die Angebotslandschaft im psychosozialen Bereich. Differenziert wird dabei zwischen stationären, mobilen, ambulanten, online- und telefonischen Angeboten. Wir schaffen ein tragfähiges Netzwerk, das – gerade durch die Ergänzung von fundierten Informationen zu Krankheitsbildern und Therapieformen – eine geeignete erste Anlaufstelle sein kann, die sowohl betroffene Personen als auch Angehörigen Orientierung vermittelt", erklärt Barbara Sperner Unterweger, Mitglied der Steuerungsgruppe und Leiterin der zur Umsetzung beauftragten Arbeitsgruppe des Beirates für psychosoziale Versorgung.

Benutzer:innenfreundlich, barrierefrei und interaktiv: Angebote auf einen Blick

Eine interaktive Karte zeigt zudem, welche Hilfsangebote in der Nähe der Website-NutzerInnen zu finden sind. "Wurde ein passendes Hilfsangebot gefunden, so sind dort auch direkt die unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten angegeben. Die Nutzerinnen und Nutzer sind daher nur einen Klick von ihrem Hilfsangebot entfernt", sagt Sperner Unterweger. Personen vom Fach können die Website indes dazu nutzen, um etwa für ihre KlientInnen passende weiterführende Angebote im gewünschten Bereich und im jeweiligen Bezirk zu suchen und zu finden.

In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesverband für Psychotherapie (TLP) entstanden auf der Website die Abrisse über psychische Belastungen und Erkrankungen – von A wie Angststörung bis Z wie Zwänge. Ergänzt werden diese Informationen mit sozialrechtlichen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, aktuellen News aus dem psychosozialen Bereich sowie wichtigen Notrufnummern. "Die Anzahl psychischer Erkrankungen ist über die vergangenen Jahre deutlich gestiegen und der Bedarf an Information, Beratung und Unterstützung ist klar da. Wenngleich jegliche Auskünfte zur psychischen Gesundheit auf der Website kein ärztliches oder psychotherapeutisches Gespräch ersetzen, können sie in vielen Fällen doch dafür sorgen, Gefühle und Verhalten in einem ersten Schritt einzuordnen – sei es bei einem selbst oder bei anderen Personen", betont Ines Gstrein, Vorsitzende des TLP.

Die Website "Psychosoziale Angebote Tirol" ist barrierefrei gestaltet und verfügt über eine mobile Ansicht.