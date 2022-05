Michael Jaufer ist in Osttirol ist kein Unbekannter. Vom 1. Septemer 2019 bis 31. August 2020 leitetete er bereits interimistisch das Bezirkspolizeikommando Lienz. Seit 1. Jänner 2022 ist der Beamte, der in Lavant lebt, neuerlich dem Bezirkspolizeikommando Lienz zugeteilt. Am 1. Mai wurde er offiziell zum Bezirkspolizeikommandanten bestellt. Er fogt damit Silvester Wolsegger, der seit 1. Februar die Leitung für das Standortmanagement Campus Technik Lienz übernahm, nach.