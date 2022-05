Anlässlich des tirolweiten Girls' Day griffen auch dieses Jahr motivierte Mädchen bei Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH zu Lötkolben und Säge. Insgesamt sechs Schülerinnen aus dem Bezirk konnten am Donnerstag, dem 28. April, die Vielfalt der technischen Lehrberufe bei Liebherr hautnah kennenlernen. So wurden in der hausinternen Lehrwerkstätte fleißig Stromkreisläufe gesteckt und Metalle bearbeitet.