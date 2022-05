Am Freitag, 29. April, war viel los rund um das Schulgebäude der VS Lienz Nord. Die Mädchen und Burschen der 3b-Klasse stellten gemeinsam mit Schulwart Bernhard Baumgartner und Klassenlehrerin Manuela Leiter ihren eigenen Maibaum im Pausenhof auf. Da durfte natürlich ein feierlicher Aufmarsch mit dem Maibaum nicht fehlen. Die Kinder schmückten den Baum mit rot-weißen Bändern und brachten den selbst gebundenen Kranz an. Mit vereinten Kräften, sowie Akkuschrauber und Eisenstangen, wurde der Maibaum im Schulhof befestigt.