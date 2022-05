Anfangs wirkt es sicher sehr ungewohnt, dass das Erscheinungsbild der 24er Hochgebirgsjäger in den Garnisonen Lienz und St. Johann/Tirol in Zukunft wieder durch ein Tarnmuster geprägt sein wird. Seit 1975 erkennt man den österreichischen Soldaten weltweit Einfarbig - in Braungrau (RAL 7013 = normiertes Farbsystem).