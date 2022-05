Mit einem würdigen Festtag beging die Landwirtschaftliche Lehranstalt am vergangenen Samstag ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Schulgemeinschaft unter der Leitung von Direktor Markus Einhauer durfte zum Festakt am Vormittag weit mehr als hundert Gäste begrüßen. Neben Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und der Schulabteilung mit Abteilungsvorstand Klaus Wallnöfer gaben Vertreter aus den verschiedensten Schulen, den landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen sowie ehemalige Lehrer und Angestellte die Ehre. Dekan Franz Troyer, Pfarrer Siegmund Bichler (selbst Absolvent der LLA) und Kaplan Lanser zelebrierten die Heilige Messe, die im Freien stattfand und von der Musikkapelle und dem Chor der Schule mitgestaltet wurde. Zum Jubiläum wurde auch eine Stieleiche gepflanzt. Geisler: „Das Pflanzen von Bäumen ist symbolisch für unsere Schulen, die unsere Jugend gedeihen lassen mit dem Wissen, das sie in der Schule auf- und mitnehmen.“