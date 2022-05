Er ist weiter in Bewegung, der heimische Arbeitsmarkt. Und er entwickelt sich nach wie vor positiv. Um 36,4 Prozent ist die Zahl der Arbeitslosen im April gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres gesunken. Aktuell sind 1152 Osttiroler ohne Job. Der Rückgang ist beachtlich, wenn man bedenkt: Die Steigerung derer, die im April arbeitslos geworden sind,betrug 205,9 Prozent. 679 Personen haben sich zum Stempeln angemeldet. Der Grund für den hohen Zugang beim Arbeitsmarktservice: Die Wintersaison hat geendet. Dazu erklärt Doris Batkowski, die Leiterin des Arbeitsmarktservice Lienz: "Das schlägt sich deshalb so massiv nieder, weil im Vorjahresapril sowieso viel Arbeitslose gemeldet waren - wegen des Lockdowns in der Gastronomie."