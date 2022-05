156 Ranggler duellierten sich beim Eröffnungsranggeln in Zell am Ziller, darunter auch die Ranggler der Sportunion Raika Matrei. Vor über 1000 begeisterten Zuschauern waren die Iseltaler Ranggler mit fünf Podestplätzen Beste Vereinsmannschaft. In den Schülerklassen holte Gabriel Mariner souverän den Tagessieg in der Klasse der 10 bis 12-Jährigen. Liam Rowain und Maximilian Wibmer verfehlten bei über 25 Startern mit Rang vier knapp das Podest. Jugendranggler Finn Rowain erkämpfte sich verdient den dritten Rang in der Klasse bis 16 Jahre. In der allgemeinen Klasse verzeichneten die Brüder Kevin und Philip Holzer jeweils den zweiten Rang in der Klasse II sowie Klasse I.