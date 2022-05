Am 29. und 30. April fand die Jobmesse Zruck Hoam statt. Die INNOS organisierte in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Lienz, der Arbeiterkammer sowie der Privatstiftung Lienzer Sparkasse diese Veranstaltung, an der sich 20 Unternehmen beteiligten. Insgesamt wurden an den beiden Tagen etwa 500 Besucher gezählt.