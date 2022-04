Ab Samstag, 30. April, tritt für das Bezirkskrankenhaus Lienz eine neue

Besucherregelung in Kraft. Für Besucher und Begleitpersonen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Antigentests zur Eigenanwendung werden nicht akzeptiert. Alle Besucher und Begleitpersonen werden nach wie vor in der Triage 1 auf die 3G-Regel hin kontrolliert. Zur Prüfung des 3G-Nachweises gehört auch die Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises. Eine Gesundheitskontrolle erfolgt nicht mehr. Besucher werden nicht mehr registriert, müssen sich aber strikt an die allgemeingültigen Hygienemaßnahmen halten und sind zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet.

Pro Patient wird pro Tag höchstens ein Besucher für maximal 30 Minuten eingelassen. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 18.30 Uhr. Angehörige sowie Besucher müssen dies für sich selbst organisieren. Zusätzlich werden pro Tag höchstens zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten oder zum Besuch Minderjähriger eingelassen werden. Ausnahmen gelten für die für Besuche von palliativ betreuten und sterbenden Patienten oder für Besuche von intensivtherapiepflichtigen Patient:innen. Auch in diesen Ausnahmefällen gilt die 3G-Regel in der oben genannten Ausführung. Mehr Infos finden Sie hier: