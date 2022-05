Heutiges Osttirol, 150 nach Christus: In Aguntum, das erst kürzlich von Kaiser Claudius zum Municipium – also zu einer Stadt – erhoben wurde, erlebt die junge Bauerntochter Cincia, dass ihr Vater eines Mordversuchs bezichtigt wird. Ihre Familie verliert damit ihren Besitz und alle Rechte. Mutter und Tochter müssen nun die demütigende Prozedur der Versklavung über sich ergehen lassen. In der reichen Stadt Aguntum ringen zwei bedeutende römische Familien um die Vorherrschaft. Dabei ist eine Seite bereit, auch über Leichen zu gehen. Das ist ein kurzer Abriss aus dem Inhalt des Buches: "Das Mädchen von Agunt".