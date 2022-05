Rasante Abfahrten quer durch den Wald, ein voller Adrenalinkick. Das bieten die vier Biketrails am Lienzer Hochstein und locken damit jährlich zahlreiche begeisterte Hobbysportler an. Doch nicht jeder dürfte seine Freude mit dem Sport haben. Denn seit geraumer Zeit müssen die Betreiber auf der Hut sein, dass aus der gefährlichen Downhill-Abfahrt nicht eine lebensgefährliche Abfahrt wird. Über Nacht wurden immer wieder Scherben und Nägel auf den Strecken verteilt. Für den Vorstand der Lienzer Bergbahnen, Mario Tölderer, ist klar, hier muss jemand mit Absicht vorgehen: "Scherben von Bier- und Weinflaschen sowie Gurkengläsern wurden gerade im Kurvenbereich so in die Erde gesteckt, dass die Spitzen nach oben schauen. Wir müssen davon ausgehen, dass hier jemand wissentlich hergeht." Auch Nägel wurden gestreut.