Zwischen der Einfahrt Europaplatz und der Andreas-Hofer-Straße auf der B 100 Drautalstraße in der Ortsdurchfahrt von Lienz werden zum Abschluss der Fahrbahnsanierungen Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Aus diesem Grund müssen auf der Drautalstraße in Lienz zwischen 3. und 15. Mai umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden. Wetterbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 730.000 Euro.

"Bei den Asphaltierungsarbeiten wird zuerst der gesamte Asphalt abgefräst. Anschließend werden die neuen Schichten aufgetragen", erklärt Johannes Nemmert vom Baubezirksamt Lienz. Und weiter: "Die B 100 wird im genannten Bauabschnitt zehn Tage lang nicht zu queren sein. Deshalb empfehlen wir im städtischen Verkehr, großräumig über die Dolomiten- und Zettersfeldkreuzung auszuweichen. Während der Bauarbeiten gilt Tempo 30."

Straßensperre von 14. auf 15. Mai

Von 14. Mai, 15 Uhr, bis 15. Mai, 12 Uhr, wird die Drautalstraße im Bauabschnitt für jeden Verkehr gesperrt. Für Lkw gibt es nur eine großräumige Umleitung über die Tauernautobahn. Für Pkw und Zweiradfahrer gibt es für jede Fahrtrichtung eine eigene Umleitungsstrecke: Im Bereich Kreisverkehr "Mitteregger Kreuz" in Fahrtrichtung Kärnten führt die Umleitung bei der Kreuzung Andreas-Hofer-Straße über die Wolkensteiner Straße, den Herrmann-von-Gilmweg, die Tristacher-See-Straße, die Tristacherstraße und die Lavanter Straße bis zur Zettersfeldkreuzung und wieder auf die Drautalstraße.

Im Bereich Zettersfeldkreuzung in Fahrtrichtung Sillian führt die Umleitung über die Kärntner Straße, die Beda-Weber-Gasse und die Thurner Straße bis zur B 108 Felbertauernstraße. Von dort fährt man in Richtung Kreisverkehr Mittereggerkreuz und weiter nach Sillian.

Auf der Wolkensteiner Straße in Richtung Herrmann-von-Gilm-Weg gilt eine Einbahnregelung.