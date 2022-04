Als wäre ein großer Kamm übers Land gezogen, so wirken die Spargelfelder vor der Haustür des Michelerhofs in Lavant. Vor 32 Jahren haben sich Elisabeth und Josef Kaplenig dem edlen Gemüse verschrieben. Seitdem sind sie Spargelbauern mit Leib und Seele. Auf etwa zwei Hektar Fläche wird hier Spargel angebaut. Ein Drittel grüner und zwei Drittel weißer Spargel. Und nur hier. Die Kaplenigs sind nämlich Osttirols einzige Spargelbauern. Derzeit geht es auf den Feldern "drunter und drüber". "Von Ende April bis Mitte Juni sind wir täglich rund zwei Stunden auf dem Feld", sagt Josef Kaplenig.

Mithilfe einer Plane, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß, wird der Wachstumsprozess des weißen Spargels reguliert. Darunter befindet sich die zu einem Damm angehäufte Erde. Überall dort, wo die weißen Köpfe aus den Erdhügeln ragen, kann mit einem Spezialmesser gestochen und geerntet werden. Kaplenig: "Bei guter Witterung wächst der weiße Spargel am Tag zehn und der grüne zwölf bis 15 Zentimeter." Grüner Spargel dagegen wächst überirdisch und wird bei der Ernte einfach abgebrochen. "Er wird auf einer Biomulchfolie kultiviert und sticht durch", erklärt der Experte.

Auch Sohn Lukas Kaplenig packt kräftig mit an © Sonstiges, Kasupovic

Die Ernte ist anstrengend: Das königliche Gemüse muss nämlich Stange für Stange geerntet werden – per Hand versteht sich. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefordert. Auch Sohn Lukas packt – wie auch andere Helfer – nach der Arbeit kräftig mit an. Die täglich frische Ausbeute wird in Kisten zwischengelagert, bis Elisabeth Kaplenig das Gemüse abholt zum nahe gelegenen Hof bringt. Dort werden die zarten Stangen per Hand gewaschen und anschließend sortiert. "Wir teilen in Solospargel, Spargelspitzen und Spargelköpfe ein", erklärt sie. Danach darf der Spargel noch ein kurzes Bad in kaltem Wasser mit Mikroorganismen nehmen, bevor es in den Kühlraum geht.

Der Osttiroler Spargel wird ab Hof verkauft und ist in ausgewählten Geschäften erhältlich. Auch in hochprozentiger Form gibt es das Lavanter Edel-Produkt – als "Spargelgeist" von Rudolf Schwarzer.

Auf rund zwei Hektar Fläche wird in Lavant weißer und grüner Spargel angebaut © Sonstiges, Kasupovic