Die Wirtschaft in Osttirol boomt und Arbeitskräfte werden in fast allen Branchen gesucht – immer öfter werden MitarbeiterInnen aus anderen Regionen, anderen Bundesländern oder überhaupt anderen Ländern eingestellt. Oft ziehen auch die Partner oder die gesamte Familie mit. Dass sich diese Personengruppe in Osttirol so schnell wie möglich heimisch fühlt, wird immer wichtiger. Die Arbeitgeber selbst haben umfangreiche und individuelle Prozesse, um das berufliche Ankommen zu erleichtern.