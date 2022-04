Auswirkungen von Corona, Krieg in der Ukraine, Megastau im Hafen von Shanghai: Auch Osttirols Industrie stöhnt unter diesen Problemen. Man kämpft um die Verfügbarkeit von Materialien - von Halbleitern und Chips über Aluminium bis hin zu Rohstoffen für die Lebensmittel-Produktion. Das Gute vorweg: Die Fertigung in den Betrieben ist derzeit noch ohne Lücken gegeben. Aber: Bei der Firma Liebherr in Lienz hat man bereits am vergangenen Wochenende die Belegschaft auf mehr Flexibilität eingeschworen. Dazu Geschäftsführer Lucas Nerud: "Es kann passieren, dass es zu Schwankungen in der Produktion kommt und auch unfreiwillige produktionsfreie Tage auf uns zukommen könnten."