Mühlmann und die Mühlen: Das passt, wie das Wasser aufs Rad. Josef Mühlmann, der Chef des Gannerhofes in Innervillgraten ist ein Fan des selbst gemahlenen Korns. Dazu ist er Verfechter der Erhaltung alter Handwerkskunst und regionaler Erzeugnisse. Mühlmann ist nicht nur hochdekorierter Koch, er ist auch Müller. In seiner Vier Hauben Küche kommt das Mehl aus der eigenen Hausmühle in die Kochtöpfe. Ein besonderes Schmankerl: Das Roggen-Mus als Dessert, angerichtet in gehobener Cuisine. Und Mühlmann verkauft das Mehr auch über seinen Online-Shop.