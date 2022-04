Mit sechs Millionen Euro (25 Prozent) hat sich die Osttirol Invest (OIG), eine Tochter der Felbertauernstraße AG (77 Prozent und 25 Prozent Land Tirol), im Jahr 2008 an den Kalser Bergbahnen beteiligt. Bergbahnenbetreiber ist die "HS.-Beteiligungen GmbH" von Heinz Schultz. Eingefädelt wurde der Deal vom damaligen Landeshauptmann Herwig van Staa. "Was die ÖVP im Jahr 2008 als Super-Deal für Osttirol verkauft hat, entpuppt sich Jahre später als Millionenstreit", konstatiert Markus Sint, Klubchef der Liste Fritz. 2018 hat die Schultz die Anteile der OIG in sein Eigentum übernommen.