"Es beeindruckt die Qualität der Projekte ebenso wie das Feuer, mit dem sie vorangetrieben werden", hält Landesrätin Annette Leja fest, nachdem sie in der Firma Hella in Abfaltersbach ein Info-Update zu Forschung und Entwicklung in Osttirol erhalten hatte. Als zuständiges Regierungsmitglied wurde Leja von der Bezirksobfrau des Osttiroler Wirtschaftsbundes, Michaela Hysek-Unterweger, sowie der Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl dazu eingeladen. "Es geht darum, Osttiroler Innovatoren vor den Vorhang zu holen und ein Signal für die universitäre Ausbildung in Lienz nach Innsbruck zu senden", erläutert Hysek-Unterweger.

Die Geschäftsführer Andreas Kraler (Hella), Klaus Michor (Revital) und Edwin Meindl (Micado) informierten über Forschungsfortschritte und Kooperationen mit Hochschulen. "In einer immer komplexeren Welt ist es umso wichtiger, dass sich Wissenschaft und Wirtschaft vor Ort vernetzen. Das steigert die Attraktivität als Unternehmensstandort und als Lebensraum", führt Landesgeschäftsführerin Kampfl aus. Bezirksobfrau Hysek-Unterweger schlug in dieselbe Kerbe: „Ambitionierte Forschung stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit, kurbelt Innovationen an und bringt hoch qualifizierte Arbeitsplätze. Auch die universitäre Ausbildung und der Wissenstransfer sind ein Turbo für den Wirtschaftsraum.“



Landesrätin Annette Leja (Mitte), Wirtschaftsbund Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl (links) und Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger © Sonstiges, WB Tirol/Brunnerimages

Der Technik Campus Lienz war die nächste Station. Standortmanager Silvester Wolsegger stellte das Weiterentwicklungskonzept des Campus Lienz und Bildungsangebote für den Herbst, wie zum Beispiel den Universitätskurs Digital Transformation Expert sowie die viersemestrige Ausbildung zum akademischen Legasthenie-Therapeuten vor.