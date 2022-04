"Und hier ist die Grabkammer. Oh schau, die schönen Wandmalereien.“ Die ägyptischen Pyramiden von innen begutachten und danach zum Sportunterricht in den Turnsaal. Für die Virger Mittelschüler ist das der ganz normale Schulalltag. Mit VR-Brille, iPad, Merge Cube und Smartphone ausgestattet, erleben sie bereits heute den Schulalltag von morgen. Damit sind sie Vorreiter in Sachen Digitalisierung und wurden als iPad-Referenzschule ausgezeichnet. „Seit 2017 setzen wir auf iPads im Unterricht. Bald sind wir auch so weit, dass jede und jeder unserer 130 Schüler ein eigenes Tablet besitzt“, erklärt Schuldirektor Gerhard Wörister, der ebenfalls seit 2017 im Amt ist. Derzeit wähnt man bereits 42 Geräte im Schulbesitz, weitere 40 sind im Privatbesitz von Schülern und Lehrerpersonal.