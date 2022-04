Eltern im Anraser Ortsteil Mittewald sind beunruhigt. Bürgermeister Johann Waldauf reagiert unpopulär auf den Angriff des Wolfes in der Nacht von Samstag auf Sonntag in seinem Gemeindegebiet. Er spricht von Sensibilisierung der Wolfsbefürworter wegen Tierquälerei an Schafen und fordert den Schutz der Menschen. Jetzt steigen die Bauernvertreter auf die Barrikaden. Sie haben sich Sonntagfrüh ein Bild vor Ort gemacht - Ortsbauernobmann Josef Gietl und Bezirksbauernobmann Martin Mayerl (ÖVP).