Jede Hilfe zählt, das dachten sich auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 a und 3 c an der Mittelschule Nußdorf-Debant. Sie engagierten sich deshalb für die Ukraine-Hilfe und riefen eine Spendenaktion an der Schule ins Leben. Im Zuge des Religionsunterrichts gestalteten sie mit großem Eifer Plakate und fertigten eine Spendenbox an. Die Sammlung wurde großzügig unterstützt, am Ende konnten dem Jugendrotkreuz 1000 Euro übergeben werden.