Vier Tage lang stellten bei den World Dance Qualifiers in Zell am See 27 Meisterschafts-Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Armin unter der Leitung von Trainer und Choreograph Bernhard Warscher ihr Können unter Beweis und traten erfolgreich gegen mehr als 2000 Teilnehmer aus ganz Österreich an. Dabei ertanzten sich die motivierten Nachwuchstalente Gold und Silber. Außerdem qualifizierten sich neun Beiträge aufgrund der ausgesprochen guten Leistung für die Teilnahme an den „World Dance Masters 2022“, die vom 25. Mai bis 29. Mai in Porec stattfinden.