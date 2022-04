Drei Schafe tot, zehn verletzt: Geschockt war Daniel Mair aus Mittewald am Sonntagfrüh. Erst am Samstag wurde die Schafsherde erstmals aus dem Stall gelassen. Und bereits in der Nacht auf Sonntag hat der Wolf zugeschlagen. Mair glaubt nicht, dass alle verletzten Schafe den Angriff überleben werden. "Derzeit stehen zwei auf der Kippe, sie werden sicher verenden", sagt er. Zwei seiner Schafe sind nach wie vor abgängig. Nach dem Vorfall rief das Land dazu auf, dass alle Schaf- und Ziegenhalter aufgrund der allgemeinen Präsenz von größeren Raubtieren ihre Tiere auf den Heimweiden mit entsprechenden Elektrozäunen schützen.