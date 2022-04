In Osttirol befinden sich verborgene Schätze. Nein, die Rede ist nicht von Goldbarren im Defereggental, sondern von den wirklichen Reichtümern: Osttirols Natur, Kultur und Kulinarik. Um diese in Szene zu setzen, haben sich die Partnerbetriebe des Nationalparks Hohe Tauern einen interessanten Marketingkniff einfallen lassen. Eine Schatzkarte entlang der Nationalparkregion Osttirols mit kulinarischen Stationen quer durch den Bezirk verteilt. Wer sich mit der Schatzkarte beschäftigt, taucht in die Historie und Natur der Region Osttirol und des Nationalparks Hohe Tauern ein.