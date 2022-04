In der Nacht vom 23. auf den 24. April begaben sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in die Mühlgasse in Lienz. Dort wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Glasfenster (Außenscheibe eines Geschäftes) eingetreten und ein dort geparkter Pkw (vermutlich durch Fußtritte) beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.