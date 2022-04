Die Fälle häufen sich in den vergangenen Monaten in Kärnten und Osttirol. Am Sonntag gibt es nun erneut Wolf-Alarm, dieses Mal in Mittewald im Bezirk Lienz. Gegen 6.15 Uhr bemerkte dort ein Landwirt, dass einige Schafe in einem durch Elektrozaun gesicherten Feld in der Nähe seines Wirtschaftsgebäudes mitten im Dorf in der Nacht verletzt bzw. getötet wurden. Bei dem "Täter" handelt es sich vermutlich um einen Wolf, bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Laut Angaben des Landwirtes wurden sechs Schafe verletzt/getötet, zwei weitere Tiere sind abgängig. Die Polizei informierte den Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Der Amtstierarzt wurde mit dem Fall betraut.