"194 Länder" von Mark Forster und "Sober" von Demi Lovato: Judith Lisa Bogusch bestritt mit diesen Songs die 7. Runde von Starmania 22. Es war die Sendung, in der das Publikum über drei der vier Aufsteiger ins Halbfinale entschied. Den letzten Halbfinalisten bestimmte die Jury. Im Vorfeld gab es Diskussionen, ob es Bogusch als einzige Frau unter den Teilnehmern wieder schafft. Sie hat es geschafft – und das erstmals vor großem Publikum. Ihre Performance der "194 Länder" kam in der Jury unterschiedlich an. Gastjurorin Lisa Pac stellte fest: "Der Song passt nicht zu dir". Josh sah das nicht so. Für ihn war der Auftritt top und Paul-Roncalli schwärmte, mit welcher Leichtigkeit Bogusch ihre Darbietungen absolviert.