Fakt ist, bei gewissen Automarken muss man aktuell auch in Osttirol bis zu einer Lieferzeit von eineinhalb Jahren rechnen. Fakt ist aber auch, dass es genügend Autos gibt, wie die elf heimischen Autohändler betonen. Je nach Modell und Ausstattung kann das Traumauto schon innerhalb von "drei Monaten auf dem Hof stehen", betont Anton Thum vom gleichnamigen Autohaus in Lienz. Das Problem sei allerdings, dass "viele Leute schon mit der Einstellung ins Autohaus gehen, dass sie sowieso kein Auto bekommen. Es ist aber vollkommen falsch zu glauben, dass es keine Autos gibt", sagt Thum. Dem kann sich auch Hannes Robitsch vom Autohaus Pontiller anschließen: "Natürlich gibt es bei jeder Marke Modelle, die nicht so einfach zu kriegen sind. Aber es gibt auch viele Modelle, die man bekommt und wir kämpfen händeringend um jedes Stück, das wir für unsere Kunden aufreißen können."