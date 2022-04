Auf Initiative von Religionslehrer Burkhard Ortner startete die Klasse 4a der Nationalparkmittelschule Defereggental eine Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die jungen Mädchen und Burschen besuchten alle Schulstandorte im Schulcluster Defereggental und motivierten die Schülerinnen und Schüler in allen Klassen, an dieser Aktion teilzunehmen. Mit einem Video und entsprechenden Berichten stellten sie die Situation von Flüchtlingen und ihre Notlage in der vorherrschenden Kriegssituation dar.