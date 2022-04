Eigentlich hat Martin Mair nie an das Schicksal geglaubt, erzählt er schmunzelnd. Bis er zufällig erfuhr, dass in Lienz wegen Pensionierung ein neuer ADEG Kaufmann gesucht wurde. Nach vielen Jahren in der Gastronomie packte er zusammen mit seiner Ehefrau Isabella die Gelegenheit beim Schopf. "Rückblickend kann ich nur sagen, dass es die richtige Entscheidung war, ich habe sie nie bereut", erzählt der 39-Jährige glücklich.