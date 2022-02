Der Bundeskanzler genießt eine Auszeit. In der Wiener Ferienwoche schnallt er im Großglocknerresort seine Brettln an. Vom verschneiten Osttirol ist er begeistert.

Bundeskanzler Karl Nehammer postete ein Selfie mit Ehefrau Katharina auf Facebook. Er ist begeistert von den Osttiroler Bergen © FACEBOOK

Vom Dauerlauf in der hohen Politik erholt sich Bundeskanzler Karl Nehammer mit seiner Familie derzeit in Osttirol. Sein Feriendomizil hat er im Schultz-Hotel Gradonna in Kals. Und mancher Skifahrer, ob einheimisch oder Gast, hatte dieser Tage eine Begegnung mit dem Kanzler in der Adlerlounge. Nehammer ist von Osttirol begeistert. "Es ist so ein spektakulär schönes Land, in dem wir leben", schreibt er auf Facebook.