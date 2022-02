Facebook

Seit über einem Jahr im Amt ist Daniela Brunner, Koordinatorin des Freiwilligenzentrums Osttirol © KK/PRIVAT

Wenn es in diesem Jahr im Freiwilligenzentrum so weitergeht, wie das vergangene geendet hat, hat Daniela Brunner Grund zu jubeln. Allein im Dezember bereiteten zahlreiche Menschen und freiwillige Helfer mit der Weihnachtswunschaktion 118 Bewohnerinnen und Bewohnern in Wohn- und Pflegeheimen sowie der Lebenshilfe eine riesige Weihnachtsfreude.

Die Schulungsreihe für Frauen "Ich habe einen Traum“ wurde nach dem Lockdown im Winter wieder aufgegriffen und konnte im Jänner beendet werden. Nun stehen für das Jahr 2022 weitere Vorhaben an: Der tirolweite Schwerpunkt in der Freiwilligenhilfe liegt in den kommenden elf Monaten beim Thema Natur und Nachhaltigkeit. Hier ist jede Osttirolerin, jeder Osttiroler eingeladen, sich mit Ideen einzubringen und zu engagieren. Der Fokus liegt außerdem auf der Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen. In der ersten Jahreshälfte können sich künftige Vorlesepatinnen und -paten zu einem Grundkurs anmelden und die bestehende Gruppe erweitern. Sobald der Termin feststeht, können sich Freiwillige auch zum Auffrischungskurs in Sachen Erste Hilfe anmelden.

Gemeindeübergreifende Nachbarschaftshilfe

Ein Herzensprojekt von Daniela Brunner, die gemeindeübergreifende Nachbarschaftshilfe, nimmt ebenfalls Formen an: Aus einer Überlegung mit dem Sozialsprengel Nußdorf-Debant im Jahr 2020 entstanden konkrete Maßnahmen. Nun soll es bis Ende des Jahres eine digitale Plattform dazu geben.

Einen leichten Start hatte die Freiwilligenkoordinatorin Anfang 2021 nicht: Geprägt von einem weiteren Lockdown, waren Ehrenamtliche schwierig zu erreichen. "Es galt erst einmal herauszufinden, wer sich aktiv in einem Einsatz befindet, wer sich zusätzlich engagieren mag und bei wem ein Ehrenamt nicht in die aktuelle Lebensphase passt", erklärt sie. So habe sie in den ersten Monaten ihres Amts zunächst den Kontakt zu Systempartnerinnen und -partnern gesucht und intensive Vernetzungsarbeit betrieben.

Einige Stellen konnte Brunner auch ohne Ausschreibung vermitteln: "Hier muss ich mich bei der Flexibilität der Ehrenamtlichen bedanken, die sich ohne zu zögern mit großer Bereitschaft zur Verfügung gestellt haben." Immer mehr Kontakte konnte sie knüpfen, sodass im vergangenen Jahr insgesamt 13 Freiwillige vermittelt und sechs neue Kooperationspartner gewonnen werden konnten.