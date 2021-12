Kunst & Schmuckstücke Geschenke aus dem Rotkreuz-Shop in Lienz auch noch in letzter Minute

Originelle Weihnachtsgeschenke hat der Rotkreuz-Shop in Lienz zu bieten - unter anderem Bilder, kleine Schmuckstücke und Figuren. Der Erlös kommt in Not geratenen Mitbürgern zugute.