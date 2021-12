Facebook

Die Frauen-Rennen im alpinen Ski-Weltcup am 28. und 29. Dezember in Lienz finden aufgrund der Corona-Maßnahmen ohne Publikum statt © Florian Eder

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) teilte am Montag mit, dass die Frauen-Rennen im alpinen Ski-Weltcup am 28. und 29. Dezember in Lienz aufgrund der Corona-Maßnahmen ohne Publikum stattfinden werden. Aus demselben Grund gibt es dieses Jahr auch keine öffentliche Startnummernauslosung und die Siegerehrungen finden im Anschluss an die Rennen direkt im Ziel statt. Am 28. Dezember steigt am Lienzer Hochstein ein Riesentorlauf, am 29. Dezember ein Slalom. Noch vor einem Monat rechneten die Organisatoren mit 2000 Zuschauern.