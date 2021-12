Facebook

Sara Köll gehört zu den aktuell gehörten Sängerinnen Osttirols © KK/EXPA

Um die unterschiedlichen Musikstile und Interpreten aus Osttirol bekannter zu machen, wurde ein Katalog mit Bestelladressen begonnen und vorläufig auf die Webseite von www.osttirolautark.net gestellt. Zur Unterstützung der heimischen Musikschaffenden gibt es ab sofort auch wieder "Osttiroler Musik:Kistln" mit rund 50 unterschiedlichen CDs, die in folgenden Geschäften erhältlich sind:

Brennstadl Webhofer in Gaimberg,

Buchhandlung Tyrolia und

Musikhaus Petutschnig in Lienz,

Schreibwaren Obwexer in Matrei

und in den Heimvorteilsgeschäften von Thal, Abfaltersbach, Heinfels und Sillian.

Darunter sind echte Raritäten an historischen Aufnahmen, aber auch die fröhlichen Lieder des Nussdorfer Kinderchores, die die Herzen erwärmen. Oder die Trosttexte für Trauernde von Elisabeth Ziegler-Duregger mit Musik von Saxolution, die besonders im Advent hilfreich sein können.

Sänger, Kapellen, Bands und Chöre aus Osttirol sind herzlich eingeladen, die Sammlung durchzusehen und fehlende Produktionen zu melden. Sie wird laufend aktualisiert. E-Mail: info@ziegler-duregger.com oder Telefon 0664-155 15 20