Bettina Bodner aus Anras erhielt für ihre Masterarbeit den Würdigungspreis des Bildungsministeriums © Martin Vandory/PHT

Bettina Bodner aus Anras in Osttirol studierte Lehramt Primarstufe mit Schwerpunkt Deutsch und Mehrsprachigkeit an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Ihr Bachelorstudium konnte sie mit hervorragenden Leistungen in der Mindeststudienzeit absolvieren. Das anschließende Masterstudium schloss Bodner in der Mindeststudienzeit mit "Ausgezeichnetem Erfolg" ab. Sowohl für ihre Leistungen im Studium als auch für ihre exzellente Masterarbeit wurde Bettina Bodner vom Vorsitzenden der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen für den Würdigungspreis 2021 nominiert.