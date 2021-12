Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Es wird ein Wettlauf gegen die Schneeschmelze, aber die Schneedecke dürfte halten. Erhebliche Lawinengefahr in den Bergen.

Ein Blick von der Gerlitzen nach Südosten in die Nebelsuppe. Diese Wetterlage wird in der nächsten Woche bestehen bleiben © Helmuth Weichselbraun

"Weiße Weihnachten sind in Kärnten und Osttirol ziemlich wahrscheinlich." Konstantin Brandes, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet lehnt sich trotz des angekündigten Warmwettereinbruchs aus dem Fenster. "Es kommt zwar bis zum Heiligen Abend kein Neuschnee hinzu, aber die bestehende Schneedecke dürfte halten", sagt er. Auch in Villach oder in Klagenfurt, wo derzeit noch rund 30 Zentimeter der weißen Pracht liegen.