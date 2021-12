Kleine Zeitung +

Neu Fräulein Mair bringt Osttirol-Brettspiel auf den Markt

"Finde deinen Weg in Osttirol" – so heißt das neue Brettspiel, das Lehrerin Gertrud Mair fünf Jahre lang entwickelt hat. Das Spiel wird ab circa 18. Dezember auch in Osttirol erhältlich sein.