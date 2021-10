In den ersten drei Quartalen mussten zehn Osttiroler Privatinsolvenz anmelden. Das sind um 9,1 Prozent weniger als in den Vergleichsmonaten zum Vorjahr.

In den ersten drei Quartalen rutschten zehn Osttiroler in die Insolvenz © Gina Sanders - Fotolia

Bundesweit sind die Schuldenregulierungsverfahren gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 um rund 7 Prozent gesunken. Im Bezirk Lienz verzeichnet man sogar ein Minus von 9,1 Prozent bei den Privatinsolvenzen. So rutschten in den ersten drei Quartalen insgesamt zehn Osttiroler mit 530.000 Euro in die Pleite. In den Vergleichsmonaten zum Vorjahr wurden elf Privatinsolvenzen mit einem Schuldenberg von 640.000 Euro eröffnet.