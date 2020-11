Für das Bezirksprojekt, bei dem in ganz Osttirol Wanderwege in Stand gesetzt wurden, erhielt man am vergangen Wochenende eine Goldmedaille. Außerdem erlangte die Muttertagsaktion „Wir backen für Peru“ der JB/LJ Sillian beim Bewerb die Silbermedaille.

Best of 2020

Für das Freiräumen von Wanderwegen gab es für die Jungbauernschaft/Landjugend Gold © KK/JB_LJ

Bereits im Vorjahr war die JB/LJ Bezirk Osttirol erfolgreich beim Projektbewerb „Best of 2020“ der Landjugend Österreich dabei. Damals konnte die Osttiroler Abordnung die begehrte Gold-Medaille bei der Verleihung in Schladming persönlich entgegennehmen. Im heurigen Jahr ist vieles anders – so auch die Veranstaltung „Best of 2020“. Die Verleihung fand am 22. November 2020 digital statt und konnte von allen Mitgliedern der Österreichischen Landjugend bequem vom Sofa aus verfolgt werden. „Natürlich fehlten die besondere Stimmung und die vielen Landesfahnen, sowie der Jubel der einzelnen Siegergruppen. Trotzdem saß jeder von uns am Samstag ganz gespannt vor dem Bildschirm und fieberte bei der Preisverleihung mit“, berichtete die ehemalige Bezirksleiterin Manuela Leiter.