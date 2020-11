Verena Steiner (30), selbstständig: „Ich bin mit meinem Food-Bike in Lienz unterwegs. Ich habe wegen dem Lockdown weniger Kunden, aber es zahlt sich für mich aus. Durch die Arbeit stehe ich mit anderen in Kontakt. Was mir aber sehr fehlt, sind meine Freundinnen in Klagenfurt und Innsbruck. Wir schreiben uns in einer WhatsApp-Gruppe, Video-Telefonie ist auch gelungen.“