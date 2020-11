Facebook

Der Hochdruckeinfluss wird etwas schwächer. Trotzdem scheint nach der Auflösung weniger Nebel- oder Hochnebelbänke tagsüber auch noch öfter die Sonne und zunächst gibt es auch nur wenige Wolken. Erst später am Tag tauchen dann vom Westen her langsam ein paar kompaktere Wolkenfelder auf. "In den Morgenstunden ist es neuerlich recht kalt und in vielen Niederungen auch frostig", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Bis zum Nachmittag steigen dann die Temperaturen zum Beispiel in Matrei auf Werte nahe +7 Grad. An den Sonnenhängen in mittleren Breiten könnte es sogar noch milder werden.