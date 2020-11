Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Altenweisl geht nach 27 Jahren Obmann der GHS © KK/GHS

Die Sache ist gelaufen: Josef Altenweisl ist seit Donnerstag nicht mehr Obmann der Tiroler Wohnbaugenossenschaft Siedlerbund (GHS). Seinen Entschluss, endgültig das Feld zur räumen, löste die Tatsache aus, dass er von der Aufsichtbehörde veranlasst wurde, die Generalversammlung der Genossenschaft virtuell abzuhalten. Das bestätigt er gegenüber der Kleinen Zeitung. Altenweisl hatte eine Versammlung am 28. September in der RGO-Arena in Lienz anberaumt. Diese musste aufgrund von Corona abgesagt werden. Der Obmann terminisierte daraufhin den 21. November für eine Präsenzversammlung in Lienz. Doch die Aufsichtbehörde verlangte die virtuelle Abhaltung und hielt bis zum Schluss daran fest.