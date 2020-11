Facebook

© Stadt Lienz/Lenzer

Jedes Jahr verwandelt sich das Rathaus der Stadt Lienz, die Liebburg, in einen der größten Adventkalender Österreichs. Bereits im Februar beginnen die Vorbereitungen mit der Einladung der Künstler zur Teilnahme am Kunstkalender. Mit der Verlosung der einzelnen Fenster an die Künstler, der Übernahme der Originalkunstwerke, der Digitalisierung der Bilder und Skulpturen, der Produktionsbegleitung bei der Reproherstellung, der Sammlung von Daten und Biographien der Künstler, der Eröffnungsveranstaltung und der täglichen Begleitung der Kalenderöffnung vergeht tatsächlich ein Jahr an. Der Höhepunkt eines jeden Adventkalenders ist die Organisation und Durchführung der Kunstauktion.