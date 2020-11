Facebook

© Markus Traussnig

Die Krampus- und Klaubauftage stehen vor der Tür. Aber es ist den wilden Gesellen nicht erlaubt, in Gruppen aufzutreten oder von Haus zu Haus zu gehen. Das ist dem Osttiroler Fabio Bachlechner bewusst. Jetzt wollte er von Bundeskanzler Sebastian Kurz persönlich wissen, ob er alleine als Krampus unterwegs sein darf. Im Ö3-Wecker vom Dienstag stellte er Kurz die Frage. Und es ist im Video nicht überhörbar: Sowohl Moderator Robert Kratky als auch der Kanzler waren über die Frage aller Fragen - natürlich aus Osttirol, amüsiert. Der Kanzler meinte: "Also, wenn er alleine unterwegs ist, kann man und will man ihm nicht voschreiben, was er dabei anzieht."