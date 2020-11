Facebook

© drubig-photo - stock.adobe.com

Obwohl der Luftdruck fällt, ändert sich vorerst wenig am ruhigen Novemberwetter. Daher gibt es nochmals strahlenden Sonnenschein und vergleichsweise milde Luft. Die 10-Grad-Marke wird tagsüber verbreitet erreicht, teils auch deutlich überschritten (z. B. Virgental). "Ja, so wie jetzt stellt man sich einfach einen goldenen Herbst vor: Viel Sonne, kaum eine Wolke und laue Winde auf den Bergen", frohlockt der Wetterfrosch Werner Troger. Erst später am Tag tauchen vermehrt Wolkenfelder am Himmel auf. In der Nacht auf den Freitag überquert uns dann eine Kaltfront mit viel Wind und ein paar Regen- und Schneeschauern.