Der Kreativworkshop in der Wirtschaftskammer zeigte Wege für die Neuausrichtung auf © KK/WK-Lienz

Es soll keinen Stillstand geben - für die Uni Lienz. An der Neuausrichtung wegen dem Aus des Mechatronikstudiums wird bereits gefeilt. In der Wirtschaftskammer Lienz gab es deshalb einen Workshop mit elf Teilnehmern: Uni Innsbruck, UMIT, Wirtschaftskammer, Stadtverwaltung, Studenten, Interessensgemeinschaft und Unternehmen. Lienz als kleine, pulsierende Studentenstadt mit regem Kulturleben, spezialisiert und mit internationalem Renommee – so sahen die Teilnehmer ihre Stadt in der Zukunft.